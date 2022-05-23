На узбережжі Одеського регіону шторм може викинути морські міни.

В Одеській області через шторм у Чорному морі знизилася загроза висадки ворожого десанту на узбережжя.

Про це повідомив представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

За його словами, корабельне угруповання окупаційних сил в північно-західній частині Чорного моря продовжує блокувати судноплавство і погрожувати Україні ракетними ударами.

Водночас ймовірність проведення будь-яких операцій навколо острова Зміїний, який територіально відноситься до Одеської області, і висадки десанту дещо знизила штормова погода.

"Але загальна обстановка не виключає цього повністю", - сказав Назаров.

За його інформацією, в цілому обстановка на Бессарабському напрямку стабільно напружена, але контролюється українськими силами оборони. На території Придністровського регіону Молдови значних переміщень особового складу і техніки не фіксується.

На узбережжі Одеського регіону шторм може викинути морські міни. Про це журналістам повідомила прес-секретар Управління патрульної поліції в Одеській області Алла Марченко, пославшись на інформацію військових.

"На пляжах Одеси і області після шторму можуть бути міни", - сказала прес-секретар.

Вона додала, що патрульні в минулі вихідні проводили превентивні рейди. Зокрема, на службовому автомобілі їздили по трасі здоров'я і через гучномовець попереджають населення про небезпеку. Також правоохоронці підходять до порушників, які відпочивають (загоряють, купаються) на узбережжі і вимагають, щоб люди покинули небезпечну зону.

Як повідомляв УНІАН, з Севастополя висунувся флагман флоту РФ "Адмірал Макаров".