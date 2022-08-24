Окупанти вже прозвітували, що ТРЦ спалахнув внаслідок "прильоту".

В окупованому Донецьку палає торговий центр "Галактика" - насправді "Епіцентр", який окупанти "віджали" після захоплення міста.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

Призначений окупантами "мер" Донецька заявив, що займання сталося внаслідок обстрілу та прямого влучення.

На кадрах з місця події видно, пожежа охопила велику площу. Наразі її намагаються загасити. Густий чорний дим видно з кількох районів міста.

Нагадаємо, що 23 серпня ресурси бойовиків та росЗМІ повідомили про те, що зафіксовано пряме влучання в будівлю "адміністрації" ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна в центрі окупованого Донецька.

Окупанти повідомили, що "прилетіло" від 4 до 6 снарядів. Традиційно в усьому звинувачують українські Збройні сили.

За даними аналітиків ISW, російські окупанти інсценували вчорашній "удар" по "адміністрації" ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна. Вони можуть використати його для виправдання ударів по українських урядових будівлях 24 серпня, в День Незалежності.

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