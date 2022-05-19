В окупованому Енергодарі росіяни викрали начальника пожежно-рятувального загону.
Про це повідомляє міський голова Енергодара Дмитро Орлов у своєму Telegram-каналі.
За його словами, у місті продовжуються викрадення працівників різних сфер.
"18 травня, приблизно о 12:00, окупанти приїхали до пожежної частини ДПРЧ-13 та провели обшук в кабінеті начальника 1 державного пожежно-рятувального загону Віталія Трояна", - зазначив мер.
Орлов уточнив, що після обшуку російські загарбники опломбували кабінет Трояна та вивезли його у невідомому напрямку.
"Як припускають працівники, окупанти пропонували керівнику загону розпочати роботу під прапорами РФ", - додав він.
Раніше повідомлялося, що на Херсонщині росіяни викрали 35 із 49 керівників територіальних громад області.