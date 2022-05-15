Кібератаку на Львівську міськраду було скоєно 13 травня.

Росіяни викрали частину робочих файлів міськради Львова та опублікували на ворожих Telegram-каналах.

Про це повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

"Росія, окрім ракет, використовує і ІТ-фронт. ... Ворог ставив за мету отримання даних. Частина робочих файлів міста попри всі системи захисту була викрадена і опублікована на ворожих телеграм-каналах", - сповістив він.

За словами Москаленка, окупанти хотіли вивести з ладу систему управління містом.

"Саме тому цілились в IT-інфраструктуру та сервіси міста. За попередніми оцінками експертів, це одна з наймасштабніших атак на місто за часи Незалежності", - додав він.

Як писав УНІАН, 14 травня мер Львова Андрій Садовий повідомив, що днем раніше хакери атакували інтернет-мережі та сервіси міської ради.

"Такі спроби відбуваються щодня. Але наші фахівці кажуть, що ця атака – наймасштабніша з тих, які відбувались за останні роки. Але московські нездари не змогли завдати серйозної шкоди, як би не старались. З ладу виведено невелику частину сервісів та комп’ютерів працівників міської ради", - сповіщав він.

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