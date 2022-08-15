На великих скриньках для пожертв є написи "Допомога інвалідам військових конфліктів та сім’ям загиблих воїнів".

В окупованому Росією Севастополі проводять вуличні концерти для збору грошей для родичів ліквідованих та поранених учасників так званої "спеціальної військової операції" в Україні.

Як повідомляє Крим.Реалії, металеві конструкції для акції встановлені у людних місцях – на ринках та біля зупинок громадського транспорту. Повідомляється, що активісти часто під фонограму виконують пісні радянського періоду та 90-х.

Столи з апаратурою оформлені у кольорах прапора Росії. На банерах написані гасла із символікою так званої "спецоперації" – "Zа наших!", "Zа Батьківщину", "Своїх не кидаємо". Перед столами розміщені великі скриньки для пожертв з написом "Допомога інвалідам військових конфліктів та сім’ям загиблих воїнів".

За словами учасників акції, гроші необхідні для підтримки дружин та дітей учасників війни в Україні. За день вдається зібрати кілька тисяч рублів.

Як повідомляє видання, учасники збору незадоволені тим, що молодь не відгукується на заклики жертвувати гроші.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня стало відомо, що батько загиблого на крейсері "Москва" матроса-строковика Дмитро Шкребець заявив про зникнення дружини, а згодом повідомив, що вона просто втекла, прихопивши всі гроші. В мережі пишуть, що йдеться про 7 млн. рублів державної компенсації за "демілітаризованого" сина.

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