Військові кажуть, що якби не дії Баранюка, українські захисники могли б ще довго тримати оборону на правому березі Маріуполя.

Бійці полку "Азов", що стоять на захисті Маріуполя, звинуватили командира 36-ї бригади морпіхів Володимира Баранюка у спробі втечі з блокадного міста.

Про це на брифінгу з "Азовсталі" заявив офіцер розвідки управління полку "Азов" Ілля Самойленко.

За його словами, один з варіантів дій для захисників Маріуполя (неприйнятний для "азовців") - спробувати втекти, забувши про свій обов'язок та взяту на себе присягу.

Самойленко розповів, що саме так вчинив командир морпіхів з 36-ї бригади, який відмовився виконувати наказ та спробував втекти з міста із невеликою групою військових та техніки, щоб прорватися до позицій українських військових.

"Можна спробувати втекти, як боягуз. Думати тільки про власне життя, а не про обов'язки та присягу. Саме таке сталося з командиром морпіхів 36-ї бригади. Він відмовився виконувати наказ і спробував втекти з міста з невеликою групою. Такий варіант може призвести до смерті й одна особа загинула", – зазначив військовий.

Він підтвердив, що йдеться саме про Володимира Баранюка.

Самойленко заявив, що думати тільки про своє життя і хапатися за будь-яку можливість його продовжити, як це зробив Баранюк, - "великий сором".

Він наголосив, що наразі військові у Маріуполі перебувають на відстані понад 100 км від українських позицій, тому прорватися до них неможливо.

Крім цього, командир полку "Азов" Денис Прокопенко заявив, що дії командира 36-ї бригади морської піхоти призвели до втрати оборони на заводі "Ілліча".

За його словами, якби Баранюк не вирішив піти на прорив із заводу Ілліча, українські військові могли б ще довго тримати оборону на правому березі Маріуполя,

"Це було рішення командира 36-ї бригади полковника Баранюка, або його на це хтось підштовхнув із керівництва, мені невідомо. Але в будь-якому разі воно було абсолютно нелогічним, на заводі "Ілліча" ще досить довго можна було тримати оборону, але чому таке рішення було ухвалено, мені невідомо", - сказав Прокопенко.

Як писав УНІАН, Баранюк зараз перебуває у полоні у росіян. Російські ЗМІ публікували відео допиту Баранюка, де він каже, що ухвалив рішення йти на прорив, оскільки його підрозділи закінчували боєприпаси.

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