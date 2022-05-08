Росія не збирається залишати в живих українських бійців, які обороняються на "Азовсталі".

Є дві причини, чому захисники Маріуполя не збираються здаватися. Перша і основна — Росія не збирається залишати їх в живих. А друга — окупанти становлять загрозу для України і всього світу. І її потрібно обов'язково ліквідувати, адже РФ не зупиниться.

Такий коментар дав офіцер управління розвідки полку "Азов" Ілля Самойленко під час прес-конференції в неділю, 8 травня.

"Здатися для нас не варіант, тому що Росія не зацікавлена в наших життях", — повідомив захисник Маріуполя.

Після цього Самойленко пояснив, чому весь цивілізований світ повинен підтримати українську армію і, зокрема, захисників Маріуполя. Адже якщо впаде Україна, то РФ піде далі — в Польщу і країни Балтії.

"Хочу звернути увагу ось на що: політики зараз намагаються домовитися з цими тваринами, варварами — російською армією. Забуваючи, що ці люди роблять з Україною прямо зараз, що вони прийшли знищувати. Наша головна мета — знищити загрозу. Ось чому нам потрібна підтримка всього світу, вільного світу. Тому що ми захищаємо зараз і його", — заявив Самойленко.

"Ми боремося за вільний світ. Тому що російські апетити тільки ростуть і, якщо вони розчавлять нас, українську оборону, все піде прахом. Вони підуть далі — підуть в Польщу, в країни Балтії, можливо — ще далі", — підсумував офіцер.

Нагадаємо, під час прес-конференції Самойленко також повідомив, що поки невідомо, чи залишилися цивільні на території "Азовсталі". А ще він розкритикував український уряд, адже представники влади не змогли захистити Маріуполь.

Поточна ситуація на "Азовсталі": що відомо

З другого травня йде активний штурм заводу окупантами. Загарбники застосовують танки, артилерію, авіацію і багато піхоти. Вони змогли прорватися на територію "Азовсталі".

Під час вчорашньої евакуації мирного населення з бомбосховищ заводу росіяни вбили трьох українських бійців.

За даними Генштабу, блокування об'єкта триває. Рашисти періодично штурмують позиції захисників Маріуполя.

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