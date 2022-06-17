Пошкоджено 21 багатоквартирний будинок, 3 приватні будинки, трансформаторну підстанцію, приміщення спортивного клубу та промисловий об'єкт.

В результаті ракетних ударів російських окупантів по Миколаєву поранено двох дітей.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Двоє людей загинули, ще 20 дістали поранення (16 з них госпіталізовано, 4 - від госпіталізації відмовились). Серед поранених - 2 дитини",- зазначив він.

Він зазначає, що в Миколаєві пошкоджено 21 багатоквартирний будинок, 3 приватні будинки, трансформаторну підстанцію, приміщення спортивного клубу та промисловий об'єкт.

"У будинках пошкодило покрівлю і балкони, повибивало вікна, повикручувало вхідні металеві двері, є квартири, де від ударної хвилі знесло міжкімнатні стіни",- додав він

Сєнкевич зазначає, що на місці працюють комунальні служби міста, які зачищають проїзди від скла, каміння та сміття, допомагають людям забити вікна і двері. "Аварійні бригади "Миколаївгазу" та "Миколаївобленерго" відпрацьовують свої об‘єкти",- додав він.

Мер зазначає, що у співпраці з волонтерами організовано підвіз питної води та гарячого харчування, а людям, які потребують тимчасового розміщення, надано прихисток.

Нагадаємо, що близько 7:00 у житловий квартал одного з районів Миколаєва влучили ворожі ракети. Від ракетного удару загинуло 2 особи, кількість поранених зросла до 20.

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