Семеро осіб госпіталізовані з травмами різного ступеню тяжкості.

Внаслідок ворожих обстрілів Лисичанська та Сєвєродонецька загинули шестеро людей.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він наголосив, що кількість обстрілів з боку російської армії зростає щодня.

"Меншає кількість вцілілих будинків, об’єктів інфраструктури, площа вільної від загарбників території, однак ворог тільки посилює вогневий вплив, вбиваючи мирних людей. Так, ракетний авіаудар по будинку культури, де переховувалися жителі Лисичанська, вже забрав три життя. Семеро осіб госпіталізовані із травмами різного ступеня тяжкості. Ще однією авіаатакою знищено будівлю профілакторію, де, ймовірно, також перебували люди. Від обстрілів на вулиці загинув місцевий мешканець. Також стало відомо про двох загиблих у старих районах Сєвєродонецька – це мати із сином", - повідомив він.

Крім того, за словами Гайдая, у Лисичанську руйнувань зазнали будівля школи та два будинки, у Гірському – 18 будинків, у Врубівці – 7. Також багато пошкоджень в селищі Синецький під Сєвєродонецьком.

Він також наголосив, що російські військові продовжують нищити інфраструктуру регіону. Так, зафіксований обстріл споруд Сєвєродонецького заводу хімічного нестандартизованого обладнання, пошкоджено будівлю І прохідної "Азоту". Загалом на території хімічного гіганту майже не залишилось вцілілих адміністративних корпусів.

Гайдай також повідомив, що за минулу добу окупанти застосовували артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах Сєвєродонецька, Лисичанська, Устинівки, Лоскутівки, Метьолкіного, Борівського, Миколаївки та Новоіванівки, а також завдали авіаударів по Лоскутівці та Устинівці. Тривають бойові дії в Сєвєродонецьку. Українськими військовими відбито ворожий штурм у напрямку населеного пункту Золоте – ворог відійшов.

Нагадаємо, вдень 16 червня російські окупанти нанесли два авіаудари по Лисичанську. Ворожа бомба влучила в одну із будівель, де переховувалися люди. Прибувши на місце події, рятувальники під час розбору завалів витягли чотирьох загиблих громадян.

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