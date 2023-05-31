Площа об'єктів - понад 4 тис. квадратних метрів, вони включатимуть пункти для проведення слідчих дій та досліджень над тілами, рефрижераторні з холодильними камерами, склади з трунами.

У Курську та Ростові-на-Дону росіяни будують масштабні комплекси для сортування, аналізу й зберігання тіл ліквідованого на війні проти України особового складу.

Як повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, площа кожного об’єкта - понад 4 тис. квадратних метрів.

"До комплексів будуть входити: пункти для проведення слідчих дій та досліджень над тілами; рефрижераторні з холодильними камерами на 1000 місць; склади з трунами та іншим похоронними декораціями; скорботна зала. Закладена вартість будівництва комплексу для знищених окупантів у Ростові-на-Дону становить близько 600 мільйонів рублів, у Курську - понад 800 мільйонів рублів", - йдеться у повідомленні.

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В ГУР поінформували, що вартість рефрижераторного обладнання оцінюється у понад мільярд рублів для кожного комплексу.

В розвідці також наголосили, що РФ уже не здатна приховувати масштаб втрат особового складу у війні проти України, і будівництво вказаних комплексів підтверджує факт, що путінський режим посилає свою окупаційну армію на смертельний конвеєр, але не справляється з потоком загиблих.

В ГУР нагадали, що кожен російський солдат, який не вчиняв воєнних злочинів, має можливість здатись в полон, в іншому випадку, його чекає холодильник на одній із сортувальних баз для трупів у Росії.

Втрати Росії: останні дані

Як повідомляв УНІАН, з початку війни станом на ранок, 31 травня, знищено 207 тис. 910 російських загарбників. За минулу добу ЗСУ ліквідували 470 загарбників.

Також минулої доби Сили оборони знищили три бойові броньовані машини, 15 артилерійських систем, 32 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

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