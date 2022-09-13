Дефіцит командирів тактичного рівня обумовлений відмовою російських офіцерів запасу підписувати контракти на тлі останніх поразок збройних сил РФ на полі бою в Україні.

В Росії оголошено достроковий випуск курсантів п’ятого курсу, щоб вирішити проблему дефіциту командирів у загарбницьких військах.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірному зведенні.

"Російське військове керівництво вживає заходів з поповнення окупаційного війська молодшим офіцерським складом. За наявною інформацією, оголошено достроковий випуск курсантів п’ятого курсу "Чорноморського вищого військово-морського училища імені Нахімова" у грудні цього року. Також дострокові випуски відбудуться в інших навчальних закладах міністерства оборони РФ", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі пояснили, що дефіцит командирів тактичного рівня у ворожій армії обумовлений відмовою офіцерів запасу підписувати контракти на тлі останніх поразок збройних сил РФ на полі бою в Україні.

Також повідомляється, що в окупаційних військах продовжується зниження рівня морально-психологічного стану особового складу.

"Серед окупантів дедалі більше поширюється практика самоскалічень, щоб потрапити на лікування до медичного закладу та уникнути участі в бойових діях на території України. Значна частина російських військовослужбовців не повертається до військових частин після закінчення терміну відпусток", - додали у Генштабі.

Нагадаємо, що успішні дії захисників України змушують так звану "владу" тимчасово окупованого Криму та півдня країни терміново переселяти свої родини на територію Росії.

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