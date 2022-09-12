Дмитро Пєсков зазначив, що Путін з Кадировим досить часто спілкуються з різних питань.

Президент Російської Федерації Володимир Путін не планує спілкуватися з главою Чеченської Республіки Рамзаном Кадировим. Він хотів поспілкуватися з керівництвом країни з приводу ситуації в Україні.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

За словами офіційного представника Кремля Дмитра Пєскова, Путін з Кадировим досить часто спілкуються з різних питань.

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"Поки в графіку президента якогось спілкування немає", - заявив Пєсков.

Варто відзначити, що Кадиров залишився незадоволений втечею російських окупантів з фронту в Україні. У зв'язку з цим він заявив про повернення підрозділів Чечні на чолі з депутатом Держдуми Адамом Делімхановим на війну проти України.

Війна в Україні-що відомо

На півдні та в Харківській області триває контрнаступ ЗСУ, оголошене наприкінці серпня. За словами заступника Міністра оборони України Ганни Маляр, українські захисники звільнили від російських окупантів майже 6 тисяч квадратних кілометрів території наша країна.

Генштаб звітує про десятки деокупованих сіл. Стало відомо про взяття під контроль Балаклії, Ізюма та Куп'янська.

Як розповів голова Харківської ОВВА Олег Синєгубов станом на 11 вересня ЗСУ звільнили близько 40 населених пунктів на Харківщині.

12 вересня в Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що на звільнених територіях України триває зачистка, зберігається високий ризик мінної небезпеки. Також фіксуються масові злочини ворога на українській землі, факти порушення міжнародного гуманітарного права та правил ведення війни.

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