Там продовжуються бої.

Біля села Табаївка Куп'янського району Харківської області тривають бої, ворог не захопив цей маленький населений пункт.

Про це повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ, підполковник Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

"Табаївку ворог не захопив. Біля неї тривають бої. Наші захисники намагаються відтіснити ворога на попередні позиції, де він був раніше. Тому всі заяви, які робить ворог з приводу захоплення цього малесенького села не відповідають дійсності", - наголосив він.

Фітьо додав, що вчора ворог там зазнав втрат : багато поранених, є знищена і підбита техніка, у ворога успіху там немає.

"Ворог зараз намагається здобути хоч якісь перемоги, бо чим ближчі вибори в Оркостані (йдеться про так звані вибори у березні президента Росії – УНІАН), то потрібно подавати своєму кремлівському правителю будь-які перемоги, щоб це все подати через телевізор для свої громадян. На превеликий жаль, там ще перемагає телевізор над холодильником", - сказав він.

За його словами, тому потрібні хоч якісь так звані перемоги. Він сказав, що ворог тішиться захопленням такого населеного пункту як Крохмальне, в якому до широкомасштабного вторгнення жило 45 людей, розповідає про Табаївку, яка ще менша.

"Це вони в інформаційному полі продають своєму суспільству як взяття Берліну, тому будь-яка перемога, яка має адміністративну назву для них це щось неймовірне", - зазначив Фітьо.

При цьому він зазначив, що Табаївка не має якогось стратегічного значення, вона розташована в низині, це болотиста місцевість і контролювати її надзвичайно важко.

Що передувало

Як відомо, 21 січня 2024 року село Крохмальне Куп'янського району Харківської області було повторно окуповане Росією. Перед цим село було окуповане на початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 29 січня, начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ, підполковник Володимир Фітьо розповів, що на Куп'янському напрямку російські окупанти зосередили угруповання чисельністю 44 тисячі осіб. Він сказав, що росіяни не контролюють Табаївку, а українські військові намагаються витіснити загарбників з району цього населеного пункту.

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