Професіонали західних спецслужб вчаться в українських спецслужб.

З початку повномасштабного вторгнення Служба безпеки провела сотні таємних спецоперацій в тилу ворога, заявив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко в ефірі телемарафону.

Він відмовився коментувати, чи причетна СБУ до організації атаки дронами на аеродром у Курську (Росія) в ніч на 27 серпня.

"Можу сказати, що з початку повномасштабного вторгнення СБУ провела сотні таємних спецоперацій. І це робиться як на лінії зіткнення, так і в тилу ворога. При чому більшість із цих реалізацій - найвищого рівня складності. Професіонали західних спецслужб вчаться у нас цьому", - наголосив Дехтяренко.

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При цьому він додав, що зараз може лише говорити так, щоб не нашкодити подальшим планам і спецопераціям. "Підтверджувати будь -якісь випадки бавовни не можу", - наголосив він.

Речник СБУ зазначив, що співпраця з іншими учасниками Сил безпеки та оборони відбувається "нон-стоп, у тому числі і під час спецоперацій".

Удар по російському Курську

У ніч проти 27 серпня аеродром в російському Курську був атакований великою кількістю безпілотних літальних апаратів. Повідомлялося про ураження п'яти літаків, двох радарів. Головний редактор порталу "Цензор.нет" Юрій Бутусов повідомив, що удару було завдано картонними дронами-камікадзе.

Він зазначав, що 16 беспілотних літальних апаратів уразили чотири винищувачі Су-30 та один МіГ-29. Крім того, було уражено радари російського комплексу С-300 та дві системи "Панцир". При цьому додав, що атака була здійснена картонними дронами, які змогли пролетіти ешелоновану систему з радарами далекого виявлення та не були виявленими. Також він оприлюднив відео випробування картонних дронів.

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