Росіяни не змогли їх вчасно виявити.

Під часа атаки на аеродром у Курську 27 серпня удару було завдано картонними дронами-камікадзе. Про це повідомляє головний редактор порталу "Цензор.нет" Юрій Бутусов.

16 беспілотних літальних апаратів уразили чотири винищувачі Су-30 та один МіГ-29. Крім того, було уражено радари російського комплексу С-300 та дві системи "Панцир". "Атака була здійснена картонними дронами, які змогли пролетіти ешелоновану систему з радарами далекого виявлення та не були виявленими", - зазначив журналіст.

Також він оприлюднив відео випробування картонних дронів.

Атака на курський аеродром: що відомо

Як відомо, у ніч на 27 серпня аеродром в російському Курську атакував "рій" безпілотних літальних апаратів. Повідомлялося про ураження п'яти літаків, двох радарів та двох систем "Панцир".

Згодом бійці "Російського добровольчого корпусу" повідомили про свою причетність до атаки, сказавши, що провели цю операцію разом з військовою контррозвідкою Служби безпеки України.

Провоєнний канал окупантів поскаржився, що ці БПЛА виготовлені з просоченого воском паперу і гумок, тому їх майже неможливо помітити радіолокаційним системам.

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