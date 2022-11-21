Дивізія, у якій служив ліквідований загарбник, "героїчно тримала оборону" у Херсонській області.

Українські воїни ліквідували заступника начальника штабу 76-ї дивізії повітряно-десатних військ РФ Сергія Нікуліна.

Як повідомляє OSINT-експерт Іраклій Комахідзе, росіяни поширили інформацію про ліквідацію начальника зв'язку, заступника начальника штабу дивізії псовських десантників підполковника Сергія Нікуліна два дні тому.

У некролозі немає даних щодо обставин та дати ліквідації високопоставленого російського окупанта. Проте, достовірно відомо, що 76 дивізія кілька місяців "героїчно тримала оборону" в Херсонській області України.

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"Нехитрими прийомами OSINT вдалося знайти серію сімейних фотографій підполковника Нікуліна. А так само профіль його вдови - Олександри Нікуліної. На жаль вдові "поспівчувати" не вийде, сторінка закрита для публічного доступу. Ще збентежило те, що старший син у "чистокровно" російських Нікуліних з явно вираженими кавказькими рисами обличчя", - зазначив Комахідзе.

Останні втрати Росії в Україні

Станом на 20 листопада втрати противника серед особового складу досягли 84210. З них 330 окупантів було ліквідовано за минулу добу.

20 листопада Генштабом було підтверджено результати вогневого ураження підрозділами Сил оборони скупчень живої сили противника на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Втрати окупантів склали понад 160 осіб пораненими. Знищено близько 10 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів. Інформація щодо загиблих уточнюється.

19 листопада українські захисники збили БпЛА типу "Орлан-10" та уразили пункт управління і склад боєприпасів противника.

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