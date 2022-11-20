Один з друзів пишався, що товариш-"мобік" поїхав на фронт, а згодом мобілізували і його.

В Україні ліквідували двох окупантів, які їхали "вбивати фашистів" та заробляти "медалі". Втім, обидва повернулися додому в чорних пакетах.

Як повідомляє OSINT-дослідник Іраклій Комахідзе, спочатку ліквідували 40-річного "мобіка" Євгена Подлегаєва з Озерська. Цікаво, що в некролозі поруч зі світлиною окупанта прикріпили фото українських воїнів на Донбасі періоду 2014-2015 років.

Втім, експерта більше зацікавив не Подлегаєв, а його товариш Максим Петрушечкін, який завзято коментував у соцмередаж фото першого та запевняв, що всім "фашистам" буде непереливки.

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Максим Петрушечкін народився 30.06.1981 року. Працював пожежником у Свердловській області. 2 жовтня у його акаунті ВКонтакті з'явилося фото взводу "мобіків" із текстом "Братик поїхав" та його коментарями "П*здець фашистам", "... мене не беруть. Знову всі медалі розберуть, а я жадібний до медалей", "повернуться, все буде добре".

Через кілька днів Подлегаєв повернувся грузом-200, а "жадібного до медалей" Петрушечкіна відправили воювати в Україну. Як зазначає Комахідзе, Петрушечкін також "повернувся, з таким же нюансом, що і його друг".

Останні втрати Росії в Україні

Станом на 20 листопада втрати противника серед особового складу досягли 84210. З них 330 окупантів було ліквідовано за минулу добу.

20 листопада Генштабом було підтверджено результати вогневого ураження підрозділами Сил оборони скупчень живої сили противника на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Втрати окупантів склали понад 160 осіб пораненими. Знищено близько 10 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів. Інформація щодо загиблих уточнюється.

19 листопада українські захисники збили БпЛА типу "Орлан-10" та уразили пункт управління і склад боєприпасів противника.

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