Внаслідок обстрілу пошкоджено чотири багатоповерхівки і будівлю школу.

У Покровську Донецької області, який російські окупанти обстріляли 15 лютого 2023 року, завершено рятувальну операцію. Жертвами удару по багатоповерхівці стали троє людей, ще 11 жителів поранено.

Як зазначив глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram, серед поранених одна людина у важкому стані. Вона перебуває у лікарні в сусідній області.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено чотири багатоповерхівки та школу. Не минає й дня, щоб росіяни не скоїли воєнного злочину на нашій землі", – додав Кириленко.

Відео дня

Обстріл Покровська

У середу, 15 лютого 2023 року, російські окупанти обстріляли багатоквартирний будинок у Покровську Донецької області. Внаслідок удару майже повністю зруйновано верхні поверхи будівлі.

Близько 14:30 рятувальники дістали з-під завалів будинку у Покровську тіло загиблого чоловіка. На місці події розгорнули штаб проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт.

Пізніше стало відомо, що число жертв російського удару по багатоповерховому житловому будинку збільшилося. Тоді повідомлялося про двох загиблих та 11 поранених.

Вас також можуть зацікавити новини: