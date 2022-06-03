За останній місяць пілоти здійснили понад 600 вильотів, з місць ведення бойових дій евакуйовано близько 150 осіб.

В Україні запустили повноцінну роботу аеромедичної евакуації.

Про це перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ми повною мірою запустили роботу проекту аеромедичної евакуації. Буквально за останній місяць нашими пілотами вже було здійснено понад 600 вильотів. За результатами нами було вивезено з поля бою та з місць ведення бойових дій вже близько 150 осіб. Принагідно ми допомагаємо нашим лікарям якомога швидше дістатись до тих місць, де сталася трагедія, або де відбувся ракетний обстріл чи ведуться бойові дії. Ми безумовно будемо розвивати цей напрямок роботи", - акцентував Єнін.

Також перший заступник міністра внутрішніх справ анонсував, що на завтра заплановано запуск комунікаційного проекту міністерства, присвячений першим 100 дням війни в Україні.

"Проект створений з метою, щоб всі люди бачили та запам’ятовували, як викарбовувалась наша спільна перемога, очима всіх співробітників Міністерства внутрішніх справ. Це Національна поліція, наші герої-вогнеборці, Державна міграційна служба, прикордонники та Національна гвардія, яка веде героїчні бої у ключових гарячих точках на сході та на півдні нашої держави",- зазначив Єнін.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2021 року в Україні було створено єдиний аеромедичний простір, в рамках якого було започатковано пілотні проекти з аеромедичної евакуації у Львівській та Київській областях та впровадження повітряного транспортування донорських органів.

Наприкінці 2021 року у МОЗ заявили, що від початку роботи у рамках пілотного проекту з аеромедичної евакуації - з 30 серпня 2021 року по 29 грудня 2021 року - було проведено 57 вильотів у Київській області. 50 вильотів здійснили у Львівській області з 1 жовтня по 29 грудня 2021 року.

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