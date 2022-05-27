Місцевим жителям, які залишаються, доставили хліб, продукти, дитяче харчування, підгузки.

З Святогірська та Райгородка на Донеччині вдалося вивезти близько півсотні людей, серед яких поранені дорослі та діти.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Національної поліції України.

Зазначається, що евакуація проходить у складних умовах, бо лінія фронту змінюється щохвилини, а дорогу прострілюють росіяни. Людей вивозили під розривами снарядів на броньованому транспорті. Половина з врятованих – діти.

Поліцейські забрали 11 жителів села Студенок, яких доставили до Святогірська українські військові. У числі евакуйованих трирічний хлопчик, у тілі якого два осколки - його поранило в живіт та ніжку.

Згідно з повідомленням, окупанти продовжують наступ на півночі Донеччини та ведуть постійний обстріл населених пунктів. За словами жителів, зараз в селі Студенок залишилися одиниці. У самому Святогірську лишаються близько 800 мешканців.

Ще близько 40 людей поліція евакуювала з смт Райгородок, який також перебуває під ворожим вогнем. Громадян забирали з обумовлених місць збору, а за маломобільними заїжджали на адреси.

Для евакуйованих організовано тимчасове житло, харчування, лікарська допомога.

Тим, хто залишається, поліцейські доставили хліб, продукти, дитяче харчування, підгузки. Правоохоронці обійшли вулиці та склали перелік потреб громадян – все це намагатимуться доставити найближчим часом.

З Лисичанська, який російські війська намагаються оточити, вдалося вивезти ще понад 30 мешканців, у тому числі 13 дітей.

Про це у Telegram повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Це була одна з найважчих евакуацій за останній час, але найпродуктивніша. Патрульні поліцейські приїхали до Лисичанська забрати сімох людей, які заздалегідь повідомили, що хочуть евакуюватися. Патрульних це не влаштувало, і почалася психологічна розмова… декілька годин вмовлянь і 31 людина вже сиділа в броньованій автівці, з них 13 дітей", - зазначив Гайдай.

За його словами, одну жінку після евакуації передали лікарям, бо днями вона перенесла інсульт.

Гайдай також повідомив, що в результаті обстрілів пошкоджено вантажівку, яка везла гумвантаж для тих, хто залишився в області.

"Ударною хвилею пошкоджено лобове скло. Полагодимо і знову вперед", - запевнив він.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня голова військово-цивільної адміністрації Лисичанська Олександр Заїка заявив, що ситуація у місті загострюється, тому потрібно евакуюватися, поки є така можливість.

8 травня евакуація з Луганщини була призупинена через обстріли окупантами "дороги життя" - траси Лисичанськ-Бахмут.

25 травня Гайдай повідомив, що ворогом вже окуповано близько 95% Луганської області.

За оперативними даними британської розвідки, російські війська намагаються оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ на Луганщині, нещодавно захопивши декілька сіл на північний захід від Попасної.