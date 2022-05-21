Його передали співробітникам СБУ.

У Київській області прикордонники затримали можливого учасника диверсійно-розвідувальної групи.

Про це повідомляють у Держприкордонслужбі.

У мобільному телефоні чоловіка знайшли матеріали антиукраїнського характеру, листування та підписку на канали російської пропаганди.

Крім того, прикордонники знайшли у нього мобільні номери громадян РФ та маршрути руху до Російської Федерації та Білорусі.

"Тепер свою "позицію" чоловік пояснюватиме співробітникам Служби безпеки України", - відзначили у ДПСУ.

Також повідомляється про громадян Узбекистану, Туркменістану та РФ, які прямували до Києва з фальшивими водійськими посвідченнями. Українські прикордонники передали їх співробітникам поліції.

Раніше повідомлялося, що на Сумщині у бою з ДРГ окупантів загинув прикордонник: у нього залишилися дружина і діти.

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