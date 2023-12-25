Більшість із злочинців не стали знову карати позбавленням волі.

На помилуваних президентом РФ Володимиром Путіним бійців ПВК "Вагнер", які повернулися з війни в Україні, вже порушили понад 190 нових кримінальних справ. При цьому більшість із злочинців не стали знову карати позбавленням волі. Про це йдеться у дослідженні видання "Верстка".

Так, щонайменше про 32 злочини повідомлялося у ЗМІ, ще 160 кримінальних справ журналісти виявили у судових картотеках. Серед них: крадіжки та грабежі, вбивства та заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, вживання та розповсюдження наркотиків, напади на представників влади, порушення правил дорожнього руху тощо.

"З повідомлень ЗМІ відомо як мінімум про чотири вироки "вагнерівцям" у 2023 році, вони отримали від 2 років та 5 місяців до 11,5 років колонії. Зі 160 ... кримінальних справ подробиці вироків відомі у 105. Лише у 12 випадках винних засудили до реального терміну в колонії. Більшість винних отримали умовні терміни, обов'язкові, примусові або виправні роботи, штрафи, або ж справи були припинені через примирення сторін", - пише видання.

ПВК "Вагнер" на війні РФ проти України - останні новини

Колишні "вагнерівці" відмовляються служити у російській армії. Про це повідомив американський Інститут вивчення війни. Так, російське оборонне відомство з вересня 2023 року намагалося залучити екс-бійців ПВК для операцій в Африці, пропонуючи зарплату в 110 000 рублів (близько 1200 доларів). Понад 120 екс-"вагнерівців" відмовилися від пропозиції.

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія знову стала вербувати "ветеранів" ПВК "Вагнер" на війну в Україну після смерті свого ватажка Євгена Пригожина. За рахунок бойовиків Кремль хоче уникнути чергової мобілізації в РФ і поповнити втрати живої сили в Україні найманцями.

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