Борт "Абаканейр" приземлився на військовому аеродромі в зоні, яка наводить на підозру.

На військовий аеродром Білорусі прибув російський вантажний борт, який з великою ймовірністю може бути пов'язаний з бойовиками ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє місцева моніторингова група "Беалурскі Гаюн". Йдеться про літак Іл-76 (RA-76463) авіакомпанії "Абаканейр", який пішов на посадку на військовому аеродромі "Бобруйськ" в районі 13:45.

Проект зазначає, що даний аеродром досить рідко використовують пілоти російської авіації. Аеродром знаходиться всього лише в 58 км по прямій до найближчого табору ПВК "Вагнер", що наводити на певні підозри.

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У ніч на 12 жовтня на смузі "Бобруйська" також сідав вантажний літак компанії "Абаканейр". Слідом за цим згаданий борт взяв курс на Малі (Бамако), де дислокуються найманці ПВК "Вагнер".

"Не можна виключати, що і сьогоднішній приліт літака "Абаканейр" може бути пов'язаний з діяльністю ПВК. Можливо, цей борт вивезе ще якусь частину речей найманців, які зберігаються в таборі", - пише Гаюн.

Там також зазначають, що раніше новоприбулий борт перебував з 17.04.2023 по 19.09.2023 на авіаремонтному заводі в Мінську.

Росія залучає "вагнерівців" на війну в Україну

У листопаді 2023 року The New York Times заявив, що Росія після смерті Пригожина знову намагається заманити загони "вагнерівців" на війну в Україну. Про це видання писало, посилаючись на слова колишніх бійців і "воєнкорів" РФ.

ЗМІ вказували, що за рахунок ПВК "Вагнер" Кремль намагається рекрутувати в армію людей, уникаючи оголошень про нову мобілізацію. Про дзвінки з подібними пропозиціями повідомили четверо росіян, які воювали у складі "Вагнер" на сході України разом з Пригожиним.

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