Транш включає стрілецьку зброю та боєприпаси.

Останній транш цьогорічної військової допомоги вартістю 60 мільйонів доларів відправлять в Україну зі США вже цього тижня.

Про це на брифінгу у Пентагоні повідомив речник оборонного відомства Джон Кірбі.

Транш включає стрілецьку зброю та боєприпаси. Відправлені раніше ракетні системи Javelin вже передані українським військовослужбовцям.

Кірбі додав, що, як й у випадку зі всіма пакетами допомоги у сфері безпеки, передане озброєння Збройні сили України можуть використовувати на свій розсуд, але тільки в цілях самооборони.

Читайте такожРосія може зосередити біля кордонів України вдвічі більше військ, аніж минулої весни - Нуланд"Немає ніяких географічних обмежень на те, де вони (Javelin – УНІАН) можуть бути застосовані Україною всередині країни. Ми чекаємо тільки, що їх використають в цілях самооборони", – відповів речник МО США.

Ніяких оголошень про виділення Україні додаткової військової допомоги Кірбі не робив.

Раніше повідомлялося про затвердження Конгресом оборонної допомоги Україні у розмірі 300 мільйонів доларів на 2022 рік. Документ, схвалений Палатою представників, має також розглянути Сенат і підписати президент, щоб він став законом.

Можлива нова ескалація на кордоні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді заперечували розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.

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Автор: Яна Ставська