У лікарні померла жінка-медик, постраждала у результаті обстрілу обласного центру.

Кількість жертв обстрілу, здійсненого Росією по центру Вінниці, зросла до 25 осіб.

У вівторок, 19 липня, у лікарні померла постраждала невролог Наталя Фальштинська, повідомив у Facebook очільник Вінницької обласної держадміністрації Сергій Борзов.

Чиновник додав, що у лікаря залишилося троє дітей.

"Сьогодні у лікарні померла лікар-невролог Наталя Фальштинська. Коли прилетіла ракета, вона приймала пацієнтів у клініці… Без мами залишились троє дітей… Світла пам’ять…", - зазначив чиновник.

Нагадаємо, окупанти вранці 14 липня запустили ракети по центру Вінниці, боєприпаси влучили у будівлю з офісними приміщеннями, виникла пожежа, вогонь перекинувся на стоянку з автомобілями. Було пошкоджено 50 різних будівель та понад 40 машин.

Пізніше стало відомо, що жертвами ракетного удару стали 24 особи, зокрема, три дитини.

У командуванні Повітряних сил Збройних сил України повідомили, що ворог вдарив по центру міста крилатими ракетами "Калібр" з підводного човна, який був в акваторії Чорного моря.

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