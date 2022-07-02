Сьогодні в місті знову чути вибухи, інформація про наслідки уточнюється.

Вчора, 1 червня 2022 року, по Миколаєву ворог випустив 12 ракет.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Вранці, 1 липня, по Миколаєву було нанесено 12 ракетних ударів. Обстріляні портова інфраструктура і приватні підприємства. Серед них, виробництво парфумів і вапна", - повідомив він.

Кім також зазначив, що за інформацією військової комендатури оборони міста, одна з ворожих ракет була збита.

Він також повідомив, що сьогодні вранці в Миколаєві чути вибухи. Інформація про наслідки уточнюється.

Ситуація в Миколаєві:

Ворог б'є по Миколаєву практично з перших днів повномасштабного військового вторгнення в Україну.

З квітня 2022 року в Миколаєві немає водопостачання. Спроби відновити подачу води не увінчалися успіхом, оскільки під постійним вогнем просто неможливо здійснити ремонтні роботи.

Вранці в п'ятницю, 1 липня, в Миколаєві пролунала серія вибухів.

Пізніше було опубліковано відео наслідків масованого ракетного обстрілу Миколаєва.

Вранці 2 липня в Миколаєві пролунали ще кілька вибухів.

Вас також можуть зацікавити новини: