Вчора, 1 червня 2022 року, по Миколаєву ворог випустив 12 ракет.
Про це у своєму Telegram повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
"Вранці, 1 липня, по Миколаєву було нанесено 12 ракетних ударів. Обстріляні портова інфраструктура і приватні підприємства. Серед них, виробництво парфумів і вапна", - повідомив він.
Кім також зазначив, що за інформацією військової комендатури оборони міста, одна з ворожих ракет була збита.
Він також повідомив, що сьогодні вранці в Миколаєві чути вибухи. Інформація про наслідки уточнюється.
Ситуація в Миколаєві:
Ворог б'є по Миколаєву практично з перших днів повномасштабного військового вторгнення в Україну.
З квітня 2022 року в Миколаєві немає водопостачання. Спроби відновити подачу води не увінчалися успіхом, оскільки під постійним вогнем просто неможливо здійснити ремонтні роботи.
Вранці в п'ятницю, 1 липня, в Миколаєві пролунала серія вибухів.
Пізніше було опубліковано відео наслідків масованого ракетного обстрілу Миколаєва.
Вранці 2 липня в Миколаєві пролунали ще кілька вибухів.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Окупанти випустили по Сумській області 270 мін, ракет і снарядів за добу (фото, Відео)
- ЗСУ на півдні України ліквідували майже 30 окупантів та знищили ворожу техніку
- Російська авіація "дуже добре влучила" по своїх же позиціях на Херсонщині - Арестович