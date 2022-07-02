У Миколаєві рано вранці 2 липня прогриміли кілька вибухів.
Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram.
Цьому передував сигнал повітряної тривоги.
"У місті лунають потужні вибухи! Залишайтеся в укриттях!",- написав він.
Інші подробиці поки не відомі.
Також місцеві Telegram-канали повідомляють про два потужні вибухи в Харкові. В одному з районів міста почалася пожежа.
Як повідомляв УНІАН, вранці у п'ятницю, 1 липня, у Миколаєві пролунала серія вибухів.
Пізніше було опубліковано відео наслідків масованого ракетного обстрілу Миколаєва.