Вибухам передували сигнали повітряної тривоги.

У Миколаєві рано вранці 2 липня прогриміли кілька вибухів.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram.

Цьому передував сигнал повітряної тривоги.

"У місті лунають потужні вибухи! Залишайтеся в укриттях!",- написав він.

Інші подробиці поки не відомі.

Також місцеві Telegram-канали повідомляють про два потужні вибухи в Харкові. В одному з районів міста почалася пожежа.

Як повідомляв УНІАН, вранці у п'ятницю, 1 липня, у Миколаєві пролунала серія вибухів.

Пізніше було опубліковано відео наслідків масованого ракетного обстрілу Миколаєва.

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