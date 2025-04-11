Миротворці будуть відправлені в Україну, щоб насамперед стримувати РФ від порушення будь-якої мирної угоди.

Велика Британія розглядає можливість розміщення військ в Україні терміном на п'ять років.

Як повідомило видання The Telegraph із посиланням на джерела, такі плани обговорюють із союзниками.

Видання зазначило, що згідно з планом, який є одним із низки варіантів на столі, сили під проводом Європи будуть відправлені в Україну, щоб насамперед стримувати Росію від порушення будь-якої мирної угоди і надати українським військовим такий необхідний перепочинок.

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Нагадаємо, у березні представник прем'єр-міністра Великої Британії Кейра Стармера заявляв, що "значна кількість" країн готові відправити миротворчі війська в Україну в разі мирної угоди з РФ.

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