Також там тривають заходи з насильницької паспортизації.

Начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зауважує, що на півдні перед "виборами" відбулося посилення присутності ворожих силових структур та намагання тиснути на місцеве населення.

"У зв’язку з найближенням "виборів", які вони намагаються провести у березні, ми фіксуємо посилення присутності силових структур, намагання тиснути на місцеве населення саме з позиції так званого волевиявлення", - зазначила Гуменюк в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання про ситуацію на окупованих територіях півдня та ситуацію з цивільним населенням.

Крім того, продовжуються заходи з насильницької паспортизації - тепер вже під прикриттям виборчої діяльності.

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"Тобто обхід по дворах маломобільних груп населення, як вони це називають, призводить до того, що вони просто вилучають у людей українські паспорти і насильно замінюють їх на російські. А потім проводять голосування", - сказала речниця і додала, що таким самим чином проводиться і прихована мобілізація.

Вибори Путіна - останні новини

У Запорізькій обласній військовій адміністрації зауважили, що на час "виборів" президента Росії, які незаконно проводяться на тимчасово окупованих територіях України, росіяни посилюють фільтрацію та завозять силовиків.

У Запорізька ОВА зазначили, що на ТОТ відкомандирували понад 10 тисяч росгвардійців, які супроводжуватимуть членів "виборчих дільниць" та обходитимуть будинки місцевих жителів.

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