Україна впевнена, що жоден із кандидатів не хоче дозволити Путіну виграти цю війну, і що військова підтримка триватиме.

Україна не боїться можливої перемоги Дональда Трампа на виборах у США, оскільки переконана, що жоден американський лідер не сприятиме перемозі Росії у війні. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю італійському виданню Corriere Della Sera.

"Ми не боїмося. Після майже трьох років війни як ми можемо боятися? Звичайно, для нас політика США має величезне значення, вони наш головний союзник. І ми прекрасно знаємо, що американське суспільство на нашому боці", - заявив Єрмак.

Він розповів, що президент України Володимир Зеленський під час візиту до США провів теплі бесіди з нинішнім президентом Джо Байденом, а також із кандидатом у президенти Камалою Гарріс. Водночас, підкреслив Єрмак, бесіда з Трампом теж пройшла "дуже добре".

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"Я був там, я не розповідаю подробиць, це було за зачиненими дверима, але я можу сказати, що ми повернулися зі США з упевненістю, що жоден із кандидатів не хоче дозволити Путіну виграти цю війну, і що військова підтримка триватиме й надалі", - наголосив глава Офісу президента.

Він додав, що навіть Дональд Трамп говорить про необхідність справедливого миру, і Республіканська партія, хоч її позиція і відрізняється від Демократичної, однаково розуміє, що Росія напала на Україну, і що Україна не може зазнати поразки.

"Я не думаю, що будь-який американський лідер має намір сприяти перемозі автократії, такої як Росія", - підсумував він.

Вибори у США та Україна

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може перейти до "Плану Б", якщо політика США щодо військової допомоги зміниться після листопадових виборів. Він зазначив, що Штати є головним союзником нашої країни у війні проти РФ.

Віце-президент США Камала Гарріс заявила, що експрезидент Дональд Трамп не стане допомагати Україні в разі його перемоги на виборах. За її словами, якби Дональд Трамп став президентом, "Володимир Путін сидів би в Києві".

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