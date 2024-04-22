В мережі публікують багато знімків загоряння.

Ввечері у понеділок, 22 квітня, в окупованому російськими загарбниками Маріуполі виникла масштабна пожежа.

Відповідні фотографії опублікував у своєму Telegram-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. "Маріуполь. Дивні дива. НеГрім та одразу раптом щось запало. Під зливою з градом. Запалало. Окупант каже "не приліт", але ви зрозуміли", - написав він.

Згодом він зазначив, що наразі весь Маріуполь спостерігає пожежу на лівобережжі. "Грім, ага. Грім. Ну-ну. Зранку будемо знати, що там небавовнило", - додав Андрющенко.

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Маріуполь в окупації: останні новини

Як відомо, російські загарбники захопили Маріуполь навесні 2022 року. За цей час вони зруйнували у місті значну частину будинків та інфраструктурних об'єктів.

Восени мер міста Вадим Бойченко повідомляв, що за час повномасштабної війни росіяни могли вбити 22 тисячі мирних маріупольців. Українці розповідали про систему "фільтрації", впроваджену в окупованому місті.

Минулого тижня Андрющенко повідомляв, що у місті пролунали гучні вибухи на металургійному комбінаті імені Ілліча. За його даними, внаслідок удару було уражено російський пункт управління.

Згодом радник мера повідомив, що окупанти передислокували техніку - тепер її залишають на подвір'ях.

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