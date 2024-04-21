Рівень тривожності окупантів у Маріуполі - на максималках, підкреслив Андрющенко.

Росіяни паркують військові автівки по подвір’ях Маріуполя, біля житлових будинків, в яких проживають люди.

Це пов'язано з максимальним рівнем занепокоєння, який відчуває ворог після вибухів над металургійним комбінатом імені Ілліча. Як відомо, 19 квітня там було гучно. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко казав про три "детонації".

Сьогодні він виклав низку фото та відео від місцевих партизанів (Маріуполь Спротив). Чиновник стверджує, що після вибухів в районі заводу, окупанти передислокували звідти техніку. Вони ховаються в місті, розквартировуються та паркують військові машини по подвір’ях.

"Рівень тривожності на максималках", - констатував він.

Що відомо про вибухи в районі ММК імені Іліча

Як ми згадували, зранку 19 квітня в Маріуполі працювала ворожа ППО. Андрющенко стверджував, що є мінімум один "пропущений" по металургійному комбінаті імені Ілліча. "Маріуполь. Три вибухи над ММК ім. Ілліча. Чим цього разу збивала ППО - встановлюємо", - писав він у соціальних мережах.

Зазначимо, ММК імені Іліча - одне з найбільших підприємств у Маріуполі. Росіяни відновили його діяльність після окупації міста взимку 2023 року. Пропагандистські ЗМІ РФ хвалилися, що на підприємстві запрацювали три цехи. Ця подія не оминула увагу України. Тоді Андрющенко писав про перші "прильоти" на закриту територію металургійного комбінату.

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