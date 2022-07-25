Через уламки БПЛА супротивника у медзаклад потрапили двоє дорослих.

На Волині від уламків БПЛА одна людина загинула у селі Дубове, а п'ятеро було госпіталізовано, з них троє - діти.

Про це у Telegram повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко у відеозверненні.

"Одна людина загинула, п'ятеро осіб госпіталізовано - двоє дорослих та троє дітей. Всім була надана медична допомога, їх життю нічого не загрожує. Наразі, в медзакладі перебуває двоє дорослих", - повідомив Погуляйко.

Нагадаємо, сьогодні на Волині збито два БПЛА, уламки одного з них пошкодили приватні будинки.

Повітряне командування "Захід" Повітряних сил Збройних сил України у Facebook зазначило, що 25 липня на північно-західному напрямку було виявлено два ворожих БПЛА, які перетнули повітряний простір України з боку Білорусі та здійснювали повітряну розвідку об'єктів у Волинській області. БПЛА було знищено.

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