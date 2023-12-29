Фактично десять будинків зазнали руйнувань.

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів про наслідки російської атаки на місто. Про це повідомив мер Львова у Telegram.

"Ситуація більш складна, ніж я думав з самого початку", - повідомив Садовий.

Мер підтвердив, що у Львові одна людина загинула і вісім звернулися за медичною допомогою. Одна потерпіла у достатньо складному стані.

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"Є дуже багато руйнувань. Поруч є будинки. Фактично десять будинків зазнали руйнувань. В деяких взагалі усі вікна повилітали, двері покрутило. Також наша комунальна школа", - сказав Садовий.

За його словами, ситуація виглядає так, що канікули для дітей будуть продовжені. "Треба можливо місяць і більше, щоби усе привести до пуття", - додав міський голова.

Також він повідомив, що рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій якісно спрацювали на об'єктах критичної інфраструктури міста, де сталися пожежі.

Садовий додав, що місто Львів і область зазнали атаки з боку російських дронів-камікадзе типу "Шахед" і ракет.

"Ми зараз на штабі ухвалюємо рішення про повну компенсацію стосовно тих втрат, які мають люди. Головне зараз - відновити життєдіяльність будинків", - зазначив Садовий.

Також він сказав, що якщо хтось з мешканців пошкоджених будинків потребуватиме переселення, міська влада допоможе з цим.

Атака по Україні 29 грудня - подробиці

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти сьогодні завдали масованого потужного удару по всій території України різними типами ракет.

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, росіяни запустили фактично усі види ракет, окрім "Калібрів". Росіянами було застосовано близько 18 стратегічних бомбардувальників Ту-95.

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