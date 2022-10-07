Він зазначив, що із зайнятих позицій вже видно будинки в Херсоні.

Від позицій ЗСУ до окупованого російськими загарбниками Херсона залишилося близько 30 кілометрів.

Про це заявив радник ОПУ Арестович.

"Від позицій ЗСУ в Посад-Покровському до Херсона близько 30 км, але наші вже далі, за Посад-Покровським. З цієї позиції вже видно будинки в Херсоні. Це дуже добре, тому що всі види артилерії почнуть працювати", - зазначив Арестович.

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Ситуація на Херсонщині: деталі

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що з 1 жовтня в Херсонській області звільнили і стабілізували більше 500 квадратних кілометрів території і десятки населених пунктів.

Експерти американського Інституту дослідження війни повідомляють, що Збройні Сили України досягають значних успіхів на Херсонщині.

За даними розвідки Британії, українські захисники відтіснили лінію фронту ще до 20 кілометрів вперед, головним чином роблячи успіхи на східному березі річки Інгулець і на західному березі річки Дніпро.

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