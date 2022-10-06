Військовий експерт також розповів, як окупантам вдається так довго утримуватися на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

У міру просування ЗСУ на півдні України темпи контрнаступу будуть падати, основні битви пройдуть в Херсоні. Росія продовжує стягувати сили в місто, і щільність особового складу там найбільш висока. Ворог перевозить ресурси за допомогою барж і будує поромні переправи, які прикриває за допомогою цивільних. Ось чому окупантам вдається довго залишатися на Лівому березі Дніпра, незважаючи на логістичні проблеми.

Такою інформацією поділився військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю УНІАН.

"Чим ближче до Херсона, тим більше буде падати темп наступу. Я нагадаю, що в літній період ми з вами спостерігали, як навколо Херсона будувалися три лінії оборони. Першу лінію ми навіть намагалися прорвати і прорвали в одному місці, але ще дві лінії оборони є. Тому, швидше за все, російські війська будуть посилено відступати в напрямку Херсона, а вже в Херсоні вони спробують дати нам бій. Чи зможуть вони утримати ці позиції, чи зможемо ми прорвати ці лінії оборони — це вже покаже сам бій. Але поки, я так розумію, що до Херсона ми будемо тримати хороший темп, а вже далі там будуть лінії оборони", — заявив Жданов, обговорюючи динаміку контрнаступу ЗСУ на півдні.

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Військовий експерт зазначив, що РФ продовжує стягувати сили до Херсона, незважаючи на втечу з інших населених пунктів. Кількість ворожого особового складу, з яким доведеться зіткнутися українським захисникам, буде збільшуватися в міру просування. У супротивників збережуться проблеми з технікою і боєприпасами, тому що вони все покидали під час втечі. Однак ділянок, щоб вклинитися і пробитися далі, ближче до Херсона стане набагато менше.

Жданов також пояснив, чому окупантам вдається настільки довго протриматися на лівому березі Дніпра. Вся суть в кількості ресурсів, якими володіє РФ.

"Вони як мурахи. Ми зруйнували міст — вони на човнах везуть по одному-два ящики боєприпасів. Десь з чорноморського узбережжя, з гирла Дніпра притягнули баржі і перевозять. Там, де ми змогли зловити цю баржу, вона все-таки рухома малорозмірна ціль, там ми їх потопили. А щось же вдалося... Плюс вони роблять поромні переправи на базі понтонів, тобто пов'язують два-три понтони", — заявив Жданов.

За словами експерта, рашисти прикривають переправи цивільними. Вони знають, що ЗСУ не стануть стріляти в мирне населення. А паливо доставляється тимчасовими трубами, які інженери окупантів проклали по дну Дніпра.

Контрнаступ ЗСУ на півдні: основна інформація

З 1 по 6 жовтня Збройні сили України звільнили 29 населених пунктів в Херсонській області. Про це офіційно повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов.

За словами начальника об'єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, окупанти на лівому березі Дніпра в Херсонській області затиснуті між нашими підрозділами і річкою. Вони усвідомлюють, що можуть потрапити в оточення, якщо шляхи відступу будуть порушені.

Сьогодні, 6 жовтня, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що з Нової Каховки пішли підрозділи рашистів. Імовірно, ці підрозділи відправили в Берислав.

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