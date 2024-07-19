Курортний сезон у Криму летить шкереберть: в ГУР розкрили, чому росіяни масово скасовують тури

Зокрема, на масову відмову росіян від відпочинку в Криму вплинула ненадійна та смертельно небезпечна робота системи ППО загарбників.

Ситуація на території тимчасово окупованого Криму спричинила масове скасування турів для незаконного відпочинку на курортах півострова. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що від організованих на червень 2024 року турів в окупованому Севастополі відмовились майже 80% росіян. Загальнокримський показник скасування вже заброньованих путівок у минулому місяці склав понад третину.

"Передусім росіян, які передумали грітися на захоплених кримських узбережжях, тривожить спричинена окупацією складна безпекова ситуація. Зокрема, на масову відмову росіян від відпочинку в Криму вплинула ненадійна та смертельно небезпечна робота системи ППО загарбників", - йдеться у повідомленні.

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Ще один фактор ризику, як заявили в розвідці, — вразливий незаконний Керченський міст, який залишається основною артерією для так званого туризму з Росії та використовується Москвою для воєнної логістики.

Ситуація в Криму сьогодні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у червні начальник Головного управління розвідки МО генерал-лейтенант Кирило Буданов розповів про нинішнє становище Росії та найближчі пріоритети у російсько-українській війні.

Він наголосив на необхідності продовжувати тиск на Росію, зокрема в Криму - атакувати з повітря, використовувати морські ударні безпілотники та проводити таємні спецоперації. "Наші підрозділи (минулого року) неодноразово входили до Криму", - нагадав Буданов, додавши, що активні дії спецпризначенців триватимуть і надалі.

Як пояснив начальник ГУР МО України, одним із пріоритетів відповідних місій є руйнування логістики російської окупаційної армії на тимчасово окупованому півострові. Також він зазначив, що спроби росіян наступати на східному фронті, які тривають з осені 2023 року, наразі не дали жодного прориву. "Остання їхня спроба (наступати) триває вже два місяці. Фактично, безрезультатно", - сказав начальник ГУР МО України.

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