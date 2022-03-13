Раніше окупанти викрали мера Мелітополя.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух заявляє про викрадення міського голови Дніпрорудного Євгена Матвєєва.

Про це йдеться у дописі на сторінці Старуха у Facebook.

"Військові злочини стають системними. Викрадено міського голову Дніпрорудного Матвєєва Євгена Сергійовича", - мовиться у дописі.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня стало відомо про викрадення міського голови Мелітополя Івана Федорова. Досі його місцеперебування невідоме.

У Міністерстві закордонних справ України це викрадення кваліфікували як воєнний злочин.

12 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що Федорова катують, щоб записати відео на підтримку окупантів.

Пізніше сотні мешканців Мелітополя вийшли на площу проганяти окупантів з міста - вимагали повернути мера.

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