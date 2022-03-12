11 березня в Мелітополі групою окупантів з 10 осіб був викрадений мер міста Іван Федоров.

Сотні мешканців Мелітополя вийшли до захопленої росіянами будівлі РДА на акцію підтримки викраденого окупантами міського голови Івана Федорова.

Про це пише місцеве видання 061.

Українці звернулися до російських окупантів із вимогою звільнити викраденого мера. Люди скандували "Свободу меру" та кричали "Віддайте Федорова".

Пізніше протестувальники звернулися вже до агресорів і стали кричати їм хором "Додому!".

Як писав УНІАН, у п'ятницю, 11 березня, в Мелітополі групою окупантів з 10 осіб був викрадений мер міста Іван Федоров.

Під час викрадення йому одягли пластиковий мішок на голову.

Вороги затримали його в міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста. У кабінеті Федорова стояв український прапор.

МЗС кваліфікувало викрадення мера Мелітополя як воєнний злочин за Женевськими конвенціями та І Додатковими протоколом, які забороняють захоплення цивільних заручників під час війни.

Загалом, збройна агресія РФ проти України супроводжується грубими порушеннями норм і принципів міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права, воєнними злочинами і злочинами проти людяності, а також іншими порушеннями прав людини з боку російської армії.

Вас також можуть зацікавити новини: