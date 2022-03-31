Звісно, жінки не їдуть у гарячі точки, проте дуже хочуть жити у рідній країні.

З початку повномасштабного вторгнення Росії до України, з-за кордону повернулися понад 500 тисяч українців, більшість з них - чоловіки, які вирішили захищати свою Батьківщину. Проте все частіше з мирної Європи повертаються й жінки з дітьми, які тікали туди під обстрілами.

Про це повідомляє ТСН.

Двоюрідні сестри з Коростеня виїхали до Польщі після того, як 6 березня окупанти обстріляли район у їхньому місті. Тоді вони зібрали речі, та поїхали разом з дітьми за кордон. Там їм надали житло, волонтерську допомогу, проте вже через три тижні жінки вирішили повернутися додому, на Житомирщину. Вони кажуть, що хочуть до своїх рідних та їдуть в Україну, бо тут їх будинок.

В автобусі з Перемишля до Львову їхала й жінка з дев’ятирічним сином, вони повертаються до Миколаєва. Жінка розповіла, що це було тільки її рішення, бо рідні наполягали, аби вона та дитина залишалися у безпеці. Проте вона усе одно вирішила їхати додому. Каже, що у Миколаєві "вже менше стріляють". Жінка не змогла знайти роботу, а у рідному місті вона сподівається працювати й водити сина до школи.

"З 24 лютого на територію України повернулось майже 237 тисяч громадян, це і громадяни, які проживали та працювали за кордоном.... У середньому в пунктах пропуску на Львівщині за добу перетинає кордон 8-9 тисяч громадян", - зазначили прикордонники.

Потягом з Перемишля до Одеси також повертається в Україну харків'янка Олена. Вона тікала з-під обстрілів, щоб зберегти життя двом синам. У Польщі її дуже добре прийняли, проте вона усе одно вирішила їхати додому. Жінка буде їхати не у Харків, а в більше безпечне місце, десь в Україні. Каже, що вдома, на рідній землі, їй буде краще. До того ж Олені важко з двома дітьми, їй потрібна допомога чоловіка.

До Дніпра повертаються й сестри Аліна і Людмила. У Польщі вони прожили усього півтора тижня. Господар житла, де вони мешкали, пропонував їм залишатися. Навіть родичі казали сестрам, аби ті не поверталися. Проте вони усе одно їдуть додому й не кажуть родині про своє рішення.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти викрали з Маріуполя маленьку доньку загиблого чемпіона України.

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