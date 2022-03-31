Її тримають у донецькій лікарні імені Калініна.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом викрадення російськими окупантами 12-річної дівчинки з Маріуполя.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, від початку війни дитина перебувала у Маріуполі з батьком. 17 березня через потрапляння бойового снаряда у їхній будинок чоловік загинув.

"Дівчинку намагалися евакуювати з міста разом з іншими місцевими жителями. При спробі покинути Маріуполь вона отримала поранення внаслідок вибуху міни. Після цього дитину викрали представники збройних сил РФ та вивезли на підконтрольну їм територію окупованого Донбасу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про зникнення дівчинки повідомив її рідний дідусь, який вимушено проживає у Чернівцях.

У зв’язку з цим Чернівецькою обласною прокуратурою розпочато провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ у Чернівецькій області.

За даними ТСН, викрадена дитина - це дочка чемпіона України з водного поло Євгена Обединського. Мати 12-річної Кіри померла, коли вона була ще немовлям.

Зараз дівчинка знаходиться в донецькій лікарні імені Калініна. Дідусь дитини зміг з нею зв'язатися через Skype. Вона каже, що дуже сумує і хоче до нього. Чоловік побоюється, що Кіру можуть перевезти в інше місце, або відправити до дитячого будинку.

Нагадаємо, що колишній капітан національної збірної України по водному поло Євген Обедінський загинув у Маріуполі 17 березня, у нього залишилося троє дітей.

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