Росіяни продовжують блокувати Харків та завдали масованих артилерійських та авіаційних ударів по Маріуполю.

Російські окупанти здійснюють перегрупування військ та зосереджують зусилля на підготовці наступальної операції на сході України.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"Мета - встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей. Противник намагається покращити положення підрозділів в Таврійському та Південнобузькому операційних районах", - мовиться у дописі.

Зауважується, що триває переміщення виведених з Полісся та Сіверщини підрозділів до нових районів оперативного призначення. Завершено передислокацію військ Центрального військового округу з території України.

"Визначені підрозділи зі складу вищезазначених, після завершення відновлення боєздатності, будуть переміщені в район населеного пункту Валуйки та включені до складу наступальних угруповань військ", - зазначили у Генштабі.

Крім того, відзначається рух колон озброєння та військової техніки по території Білорусі у напрямку залізничних станцій Гомель, Єльськ та Мозир для завантаження на залізничні ешелони.

"Значна частина літаків та вертольотів повітряно-космічних сил збройних сил Російської Федерації перебазована з аеродромів Республіки Білорусь на територію Росії", - мовиться у дописі.

У Генштабі також наголосили, що силами окремих підрозділів зі складу 6-ї та 20-ї загальновійськових армій, 1-ї танкової армії, балтійського та північного флотів ворог зосередив основні зусилля на підготовці до відновлення наступальних дій, а також спробі оточення угруповання Об'єднаних сил. Противник здійснює поповнення запасів продовольства, паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів.

"Російські окупанти продовжують блокувати Харків, постійними артилерійськими обстрілами й далі нищать житлові квартали та інфраструктуру міста. У напрямку на Слов'янськ ворог намагається відновлювати наступальні дії. У напрямку на Барвінкове має частковий успіх, просунувся на 7 км, взяв під контроль населений пункт Бражківка. Також, силами до батальйонної тактичної групи 1-го танкового полку наступав у напрямку на населений пункт Сулигівка, успіху не мав", - розповіли у Генштабі.

Для покращення руху військ на напрямку та забезпечення переправи через річку Сіверський Донець окупанти проводять роботи з відновлення мосту в місті Ізюм.

"На Донецькому і Луганському напрямках визначеним складом сил окупанти основні зусилля зосереджують на взятті під контроль районів населених пунктів Попасна та Рубіжне, встановленні повного контролю над Маріуполем, а також підготовці наступальних дій в районі населеного пункту Золота Нива", - повідомили у Генштабі.

В районах населених пунктів Борівське, Новолуганське, Солодке, Мар'їнка та Золота Нива ворог продовжував артилерійські обстріли позицій підрозділів Збройних сил України та цивільної інфраструктури.

Поблизу населених пунктів Новотошківське, Нижнє, Попасна, Калинове, Степне, Рубіжне, Троїцьке, Новобахмутівка та Новоселівка Друга противник проводив штурмові дії, але успіху не мав.

"Російські загарбники завдавали масованих артилерійських та авіаційних ударів по місту Маріуполю", - наголосили у Генштабі.

На Піденнобузькому напрямку окупаційні війська проводять штурмові дії за підтримки артилерії з метою взяття під контроль населеного пункту Олександрівка, мають частковий успіх. В районі населених пунктів Любине, Мирне та Копані окупанти обстрілювали позиції ЗСУ з артилерії.

"Російські війська здійснили обстріли Миколаєва забороненими Женевською конвенцією касетними боєприпасами. Під ворожий вогонь потрапили цивільні квартали і медичні заклади, зокрема - дитяча лікарня. Є загиблі і поранені, зокрема і діти", - підкреслюється у повідомленні.

Як писав УНІАН, Білий дім стверджує, що нова фаза війни в Україні може тривати кілька місяців й довше. Окупанти зосередяться на спробах захопити ширші межі Луганської й Донецької областей, щоб "замаскувати" попередні військові невдачі.

Вас також можуть зацікавити новини: