Наголошується, що за допомогою цієї зброї українські артилеристи працюють по ворогу з дальніх відстаней, із закритих позицій, у співпраці з артрозвідниками.

МТ-12 "Рапіру" називають "снайперська гвинтівка артилерії". Адже вона дуже точно стріляє.

Про це розказали на офіційній сторінці 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр у Facebook, і продемонстрували роботу української артилерії.

"Похибка промаху у гармати дуже мала", - пояснює холодноярець Дмитро. - "Найефективніше її використовувати на відстані до 1,5 кілометри - тоді бронебійним снарядом можна майже гарантовано уразити танк та іншу бронетехніку".

Утім, як уточнює воїн, такий спосіб ведення вогню ширше використовувався на початку російського вторгнення, коли окупанти сунули по території України цілими колонами. Тепер же українські артилеристи працюють по ворогу з дальніх відстаней, із закритих позицій, у співпраці з артрозвідниками - це безпечніше для розрахунків.

"Із корегуванням з безпілотника нам вдається із закритих позицій підбивати навіть ворожі танки, що рухаються", - каже Дмитро.

Ці хлопці щодня протистоять ворогу, і, ризикуючи життям, наближають перемогу над російськими окупантами. Пишаємося їхньою стійкістю, додали у бригаді.

Нагадаємо, раніше "Холодноярівці" знищили хвалений Міноборони РФ безпілотник ZALA. Він використовується для спостереження, цілевказування для забезпечення точних артилерійських обстрілів, коригування вогню тощо.

Також в 93 ОМБр "Холодний Яр" ділилися відео, на якому вони знищують три ворожі танки, які окупанти намагалися сховати у яру.

Вас також можуть зацікавити новини: