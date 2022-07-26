Тривають бої зі штурмовою групою російських загарбників поблизу Покровського Донецької області.

Військовослужбовці Збройних сил України успішно відбили декілька штурмів російських загарбників на різних напрямках.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00 26 липня щодо російського вторгнення, яка оприлюднена у Facebook.

Зазначається, що на Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження зі ствольної та реактивної артилерії, зокрема неподалік Борщової Соснівки, Петрівки, Рубіжного, Мосьпанового, Чугуєва, Світличного та Слатиного. Також ворог завдав авіаударів біля Залимана, Мосьпанового та Явірського.

"Силами розвідувальної групи намагався розкрити побудову оборони наших військ в районі населеного пункту Чепіль. Окупантів знешкоджено", - додали у Генштабі.

Крім того, на Слов’янському напрямку супротивник обстріляв зі ствольної, реактивної артилерії та танків райони Норцівки, Долини, Грушувахи, Краснопілля, Мазанівки та інших населених пунктів. Також ворожі війська намагалися просунутися неподалік Богородичного, але успіху не мали й відійшли.

На Краматорському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Райгородка, Закітного, Серебрянки, Верхньокам’янського, Виїмки, Переїзного та Білогорівки. Ворог завдав авіаудару біля Григорівки та безуспішно намагався розвідати позиції українських Сил оборони в районі Верхньокам’янського.

"Спробу окупантів покращити тактичне положення в районі Івано-Дар’ївки українські воїни успішно відбили та змусили ворога втікати", - додали у Генштабі.

Разом з тим на Бахмутському напрямку супротивник обстріляв військову та цивільну інфраструктуру в районах Берестового, Соледара, Покровського, Веселої Долини, Вершини, Кодеми, Майорська і Торецька. Окупанти цинічно завдали авіаційних ударів по населених пунктах Покровське та Новолуганське.

"Ворожі спроби штурмів в районах Берестового, Соледара та Семигір’я наші захисники успішно відбили. Тривають бої зі штурмовою групою в районі Покровського", - наголошується в інформації.

При цьому на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. Окупанти здійснювали систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури поблизу багатьох населених пунктів. Також загарбники завдали авіаудару біля Малинівки.

Крім того, окупанти вели штурмові дії в районах сіл Павлівка та Благодатне, де отримали відсіч та з втратами відійшли.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник продовжує зосереджувати на утриманні займаних позицій та недопущенні просування підрозділів ЗСУ. Ворог активно веде повітряну розвідку з безпілотників та здійснює обстріли вздовж лінії зіткнення.

Окремо сказано, що на Волинському та Поліському напрямках продовжується дія обмеження на відвідування цивільним населенням лісів у прикордонних з Україною районах Республіки Білорусь. Відзначається ведення повітряної розвідки БПЛА оперативно-тактичного рівня в прикордонних районах Волинської області.

На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Зноб-Новгородське, Хрінівка, Сеньківка та інших. Вів повітряну розвідку біля Зноб-Новгородського.

Нагадаємо, російські окупанти рано вранці 24 лютого вдерлися на територію України без оголошення війни. Захисники нашої держави давали гідну відсіч супротивникам. У Генштабі ЗСУ повідомляли, що станом на 26 липня на нашій території знищили 39 870 ворогів.

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