На Харківщині українські військовослужбовці знищили ще один БПЛА російської армії – хвалений російською пропагандою безпілотний літальний апарат ZALA.
Про це повідомив волонтер Роман Донік у своєму телеграмі.
Повідомляється, що російський безпілотник був знешкоджений під Ізюмом воїнами 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний яр". Щоправда, не уточнюється, якими саме засобами вдалося його "приземлити".
Завалили ще одного аналоговнета – жартома підписав фото волонтер.
Про ZALA
Даний тип БПЛА призначений для спостереження, цілевказування для забезпечення точного артилерійського вогню, коригування вогню тощо.
Безпілотник може перебувати у повітрі до 4 годин, а його запуск здійснюється з рук без використання катапульти. Випускаються переважно трьох типів: вертольоти, літаки, і аеростати.
Раніше УНІАН повідомляв, що українські захисники збили коштовний російський безпілотник "Форпост", вартість якого оцінюється приблизно в сім мільйонів доларів.
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