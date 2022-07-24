Він використовується для спостереження, цілевказування для забезпечення точних артилерійських обстрілів, коригування вогню тощо.

На Харківщині українські військовослужбовці знищили ще один БПЛА російської армії – хвалений російською пропагандою безпілотний літальний апарат ZALA.

Про це повідомив волонтер Роман Донік у своєму телеграмі.

Повідомляється, що російський безпілотник був знешкоджений під Ізюмом воїнами 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний яр". Щоправда, не уточнюється, якими саме засобами вдалося його "приземлити".

Завалили ще одного аналоговнета – жартома підписав фото волонтер.

Про ZALA

Даний тип БПЛА призначений для спостереження, цілевказування для забезпечення точного артилерійського вогню, коригування вогню тощо.

Безпілотник може перебувати у повітрі до 4 годин, а його запуск здійснюється з рук без використання катапульти. Випускаються переважно трьох типів: вертольоти, літаки, і аеростати.

Раніше УНІАН повідомляв, що українські захисники збили коштовний російський безпілотник "Форпост", вартість якого оцінюється приблизно в сім мільйонів доларів.

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