Проте, на думку Арестовича, навряд чи вони висунуться в харківському напрямку.

Поблизу Харкова стоїть російська 144 дивізія, є імовірність наступу на місто.

Про це заявив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі "ФЕЙГИН LIVE".

За його словами, ті війська, які рухались із півночі Харківської області – пригальмували, адже ЗСУ добряче вдарили по них. Та за спиною цих сил стоять інші.

"На території Бєлгородської області стоїть 144 дивізія у повному складі. І прискакала одна з бригад берегової охорони. Наскільки я пам'ятаю, якогось із флотів", – сказав Арестович.

Він наголосив, що це неприємна сила, і якщо вона прийде на Харків, то буде проблема.

Проте, на думку Арестовича, навряд чи вони висунуться в харківському напрямку. Скоріше за все, Росія може скерувати ці війська на підсилення Слов'янська, Краматорська.

"За задумами, цілями та завданнями, які вони ставлять – це не Харків", – пояснив Арестович.

Він зазначив, що російська армія стоїть на харківському напрямку лише для того, щоб ЗСУ не перекидали свої сили звідти на інші ділянки фронту.

Радник голови ОП пояснив, що кидати ці російські сили на Харків сенсу немає, адже вони не візьмуть місто та не вирішать завдання.

"Якщо кинуть (російські війська на Харків – ред.), то будуть ідіотами. Звісно, нашим стане там нелегко. Та, з іншої сторони, не буде посилення Слов'янського та Ізюмського угруповань", – зазначив Арестович і додав: хоч Харків не візьмуть, але можуть обстрілювати. ППО працює, але артилерійські снаряди не перехоплює.

Як раніше повідомляв УНІАН, українські фахівці укріплюють Харків кількома кільцями оборони, ППО не може впоратися з такою кількістю ворожих обстрілів.

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