Окупанти завдали ударів по школі-інтернату для дітей з вадами зору та зруйнували ферму з вирощування равликів.

Вночі російські окупанти знову завдали ракетних ударів по Харкову і Харківській області.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За його даними, близько першої ночі одразу дві ракети вдарили поруч зі школою-інтернатом для дітей з вадами зору в Немишлянському районі. Попередньо – внаслідок нічних обстрілів постраждалих немає.

Також Синєгубов повідомив, що на території області ворог обстрілював населені пункти Чугуївського, Ізюмського, Харківського та Богодухівського районів.

"Окупанти продовжують цілеспрямовано руйнувати цивільні об'єкти Харківщини, будинки людей, господарчі споруди. Через обстріли горять лісосмуги, поля з урожаєм аграріїв, знищуються запаси сіна. В с. Калинове Золочівської ОТГ окупанти зруйнували ферму з вирощування равликів, сталася масштабна пожежа, яку ліквідували рятувальники", - розповів він.

За даними голови ОДА, протягом минулої доби двоє цивільних загинули - у Харкові та Харківському районі, одного чоловіка госпіталізували з Дергачівської громади.

"На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку ворог на окремих ділянках фронту намагається вести штурмові дії. Наші захисники дають ворогу відсіч та тримають свої позиції", - зазначив Синєгубов.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні стало відомо, що окупанти дистанційно замінували автомобільні шляхи неподалік Шестакового на Харківщині.

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