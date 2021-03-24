У штабі кажуть, що основною метою таких дій бойовиків є провокування українських підрозділів на відкриття вогню.

Бойовики упродовж 23 березня 10 разів порушували режим припинення вогню. Серед українських військових без поранених і загиблих.

Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил.

Читайте такожДоба на Донбасі: бойовики били по українських позиціях з мінометівТак, поблизу Водяного зафіксували обстріл із гранатометів різних типів і стрілецької зброї, а біля Авдіївки — ще й з великокаліберних кулеметів. У штабі зазначають, що загалом найбільше обстрілів зафіксували біля Авдіївки.

Біля Шумів бойовики стріляли з ручних протитанкових гранатометів, біля Гнутового — зі станкових протитанкових гранатометів, Широкиного — зі стрілецької зброї, біля Славного — зі стрілецької зброї та автоматичних станкових гранатометів.

У штабі кажуть, що основною метою таких дій бойовиків є провокування українських підрозділів на відкриття вогню. Про порушення «тиші» бойовиками повідомили представників місії ОБСЄ.

З початку 24 березня обстрілів не фіксували.

Ситуація на Донбасі: що відомо

Нове перемир'я запрацювало з 27 липня 2020 року, і протягом перших місяців на Донбасі справді суттєво зменшилася кількість обстрілів. Натомість зараз спостерігається нове загострення. Дотепер за час «перемир'я» від обстрілів бойовиків загинули 18 військових.

Військові також підриваються на вибухових пристроях. За даними Міноборони, станом на 2019 рік на підконтрольній Україні території Донбасу було заміновано приблизно 700 тисяч гектарів.

Останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася. Третього березня бойовики так званої «ДНР» заявили, що отримали дозвіл на відкриття вогню на випередження «для придушення вогневих точок противника».

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко