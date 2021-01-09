Серед українських воїнів бойових втрат немає.

З початку доби на Донбасі зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

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Про це йдеться у вечірньому зведенні прес-центру штабу Операції Об'єднаних сил.

"Протягом поточної доби, 9 січня, в районі проведення ООС, на переважній більшості ділянок відповідальності наших бригад спостерігалася тиша. Тільки в обідній час було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Два обстріли були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Так, поблизу населеного пункту Луганське російсько-окупаційні війська відкривали вогонь у бік українських позицій з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік від Водяного на Приазов'ї, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ. Серед українських воїнів бойових втрат немає", - повідомили в штабі.

Також у зведенні йдеться, що сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території й передали на знищення 8 вибухонебезпечних предметів.

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Автор: Юлія Янкевич