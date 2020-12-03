Від початку поточної доби, 3 грудня, російські окупанти двічі порушили режим тиші.

Минулої доби, 2 грудня, на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів спостерігалася тиша.

Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил у Facebook.

Водночас три факти порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків зафіксовано поблизу Водяного. Там противник відкривав вогонь зі станкового автоматичного гранатомета та стрілецької зброї. Окрім того, на цій самій ділянці ворог здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши декілька заборонених мін ПОМ-2.

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Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Від початку поточної доби, 3 грудня, російські окупанти двічі порушили режим тиші. Так, неподалік Водяного ворог застосував декілька мін калібром 120 міліметрів, а також здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши декілька заборонених мін ПОМ-2.

Українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували.

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Автор: Денис Прядко